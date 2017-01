Xbox-Boss Phil Spencer hat via Twitter bestätigt, dass 2017 kein Halo oder Gears of War erscheinen wird. Man will sich nicht auf alte Marken oder Egoshooter fokussieren, sondern Geld und Anstrengungen auf neue Marken und Erfahrungen konzentrieren. Es werde aber "ein spaßiges Jahr", verspricht Spencer.

