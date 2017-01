Fire Emblem Echos: Shadows of Valentia für Nintendo 3DS angekündigt

Nintendo hat soeben ein neues Fire Emblem für den Nintendo 3DS angekündigt: Fire Emblem Echos: Shadows of Valentia erscheint bereits am 19. Mai für den Nintendo 3DS. Alm und Celica sind die Protagonisten des Spiels, im ausgiebigen Story-Trailer sehen wir die beiden schon in frühen Kindheitstagen. Shadows of Valentia ist dem zweiten Teil der Fire Emblem-Serie nachempfunden, Fire Emblem: Gaiden, das damals exklusiv in Japan erschien.

