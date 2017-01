EA Play läuft auch in diesem Jahr wieder außerhalb und zeitlich direkt vor der E3 2017. Vom 10. Juni bis 12. Juni findet die EA Play 2017 im Hollywood Palladium in Los Angeles statt, wird aber auch per Stream live übertragen. Star Wars Battlefront 2 und FIFA 18 sind ziemlich sicher gesetzt, so einiges mehr wird es sicher auch geben. Nur eben keine offizielle E3-Präsenz von EA. Schade, oder nicht!?

