Entwicklung von Super Mario Odyssey beinahe abgeschlossen

Einer der vielversprechendsten Titel in Entwicklung für Nintendo Switch, ist Super Mario Odyssey, ein komplett neues Mario inspiriert durch Super Mario Sunshine und Super Mario 64. Das Spiel ist für eine Veröffentlichung im Spätherbst bzw. zum Weihnachtsgeschäft angesetzt, sei jedoch schon fast fertig, berichtet Nintendo Everything. Producer Yoshiaki Koizumi präsentierte bereits die Fortschritte in der Entwicklung des Spiels und teilte mit, man möchte den Titel so schnell wie möglich an die Spieler bringen.

Werbung: