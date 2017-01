Nintendo glaubt nicht an Switch-Versagen ähnlich wie bei Wii U

Nintendo glaubt nicht an ein Versagen der Nintendo Switch ähnlich wie es bei der Wii U passiert ist. Nintendos US-Boss Reggie Fils-Aimé hat die Strategie des Unternehmens erklärt und er glaubt mit dem Verweis auf die Vision für die Konsole, dass alles gut laufen wird. Nintendo Switch sei eine Heimkonsole, mit der man überall spielen könne, mit jedem. Das sei eine klare Botschaft für die Konsumenten - und die seien deutlich messbar interessiert an dem Angebot. Außerdem habe man nicht dasselbe Content-Problem wie bei der Wii U, die große Lücken beim Release relevant großer Titel haben durchleiden müssen. Das sei bei Nintendo Switch nicht so.

