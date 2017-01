Horrorspiel Perception erscheint auf Playstation 4

Eines der am meist erwarteten Horrorspiele ist Perception, ein Spiel über ein blindes Mädchen, dass sich via Echos in einem verfluchten Haus orientieren muss. Das Spiel wird von The Deep End Games entwickelt, ein Studio, das sich aus ehemaligen Bioshock-Entwicklern gegründet hat. Angekündigt wurde das Spiel bereits für den PC - nun ist auch die PS4-Fassung bestätigt. Veröffentlicht wird Perception in Kooperation mit Feardemic, einem neuen Publisher, der sich in Zukunft vorwiegend mit der Veröffentlichung von Horror-Titeln beschäftigt. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls.

