Gratis-Testversion von Watch Dogs 2 für PS4 und bald Xbox One

Ubisoft hat eine Gratis-Testversion von Watch Dogs 2 ab sofort zum Download für Playstation 4 verfügbar gemacht. Ab dem 24. Januar 2017 steht der Download auch für Xbox One zur Verfügung. Die Version bietet drei drei Stunden Gratis-Zugang zu allen Inhalten und kann dann jederzeit gekauft werden, ohne das zusätzliche Downloads getätigt werden müssen, da der Fortschritt gespeichert und in die Vollversion übertragen wird. In der Gratis-Testversion können wird die offene Welt der gesamten San Francisco Bay Area frei erkunden.

Werbung: