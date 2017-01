Ebenso wie sich der Release von Persona 5 Anfang April langsam aber sicher heranschleicht, tut es auch der neue Trailer, in dem es vorwiegend um Infiltration und das Kämpfen in den Schatten geht. Der neue Gameplay-Clip zeigt weitere Einblicke in die Erkundung, die Schleichmechaniken, fiese Hinterhalte und natürlich den Kampf. Wer hätte gedacht, dass Schleichen so auffällig sein kann?

