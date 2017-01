Gabe Newell hat ein paar eher nebulöse Informationen über Half-Life 3 und Left 4 Dead 3 rausgelassen in seinem Reddit AMA. Man arbeite generell noch an Singleplayer-Games, die Nummer 3 sei dabei aber zu vermeiden, erzählte er schnippisch. Das Left 4 Dead-Franchise sei ein gutes Umfeld für gemeinsam erlebte Story-Erfahrungen. Die Filme zu Half-Life und Portal seien weiter in Arbeit.

Werbung: