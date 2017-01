Sniper: Ghost Warrior 3 kriegt offene Beta. CI Games kündigte den Start einer Open Beta am 3. Februar an. Die Beta wird zwei Missionen beinhalten: Blockout und Cut Off. In Blockout haben wir die Aufgabe, Ivan Krustchev zu eliminieren. Der heftig gesuchte Mann versteckt sich in einem verlassenen Appartement, umzingelt von seinen Wachen. Die Aufgabe des Spielers ist es, ihn zu töten und dabei lebendig wieder herauszukommen. Cut Off gestaltet sich (je nach Spielweise) weniger blutig. Hier muss der Spieler eine besetzte Antenne infiltrieren und die Satellitenschüssel neu ausrichten, um ein Signal abzufangen. Wer Lust bekommen hat, der kann sich hier für die Beta registrieren. Frage: Welcher der beiden Sniper-Spiele klingt interessanter: Sniper Elite 4 oder Sniper: Ghost Warrior 3?

