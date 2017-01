Micro Machines: World Series für Konsolen gesichtet

Micro Machines: World Series ist für Konsolen gesichtet worden, berichtet Xbox Achievements. Dort wird ein Artwork gezeigt, einen Quelle von dessen Herkunft wird nicht genannt. Codemaster hatte Micro Machines letztes Jahr als Free-to-play-Spiel für iOS veröffentlicht. Scheint so, als on das Spiel in eine zweite Runde startet. Wie sonst sollte sich an anderer Stelle der Packshot für Micro Machines: World Series auf Xbox One erklären?! Nun, wir warten auf die offizielle Ankündigung.

Werbung: