Mit der Wild Card die Gamescom einen Tag früher besuchen

Der Veranstalter der alljährlichen Gamescom, Koelnmesse, hat heute die sogenannte Wild Card-Aktion angekündet, mit der ihr die Chance auf frühzeitigen Eintritt für die diesjährige Spielemesse habt. Unter allen Newsletter-Abonennten verlost Koelnmesse ein streng limitiertes Kontingent an Wild Cards, die euch den Kauf der frühen Tickets erlauben. Ihr müsst euch bis zum 25. Januar für den Newsletter eintragen, um eine Chance auf die begehrten Gutschein-Codes zu haben.

"Besitzer der Wild Card erhalten am exklusiven Fachbesucher- und Medientag (Dienstag, 22. August 2017) ab 13:00 Uhr Zugang in die Entertainment Area und haben somit die Möglichkeit, die Highlights der Gamescom noch vor der Öffnung [...] [Anmerkung der Redaktion: Am 23. August 2017] anzuspielen und zu erleben."