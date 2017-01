Eigenes Gameplay von Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch

Wir haben in der letzten Woche in London die Nintendo Switch angespielt und eines der dortigen Highlights war das neueste Abenteuer von Link - The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Es handelte sich dabei um die gleiche Demoversion, die wir bereits auf der Wii U gesehen haben, doch diesmal spielten wir auf Nintendos neuer Konsole. Die Switch befand sich im Docking-Modus, das Spiel lief bei stabilen 30 Bildern pro Sekunde. Auf dem Medienevent erklärte man uns, dass das Spiel in 720p läuft, wenn wir mobil unterwegs sind, der Docking-Modus schafft 900p.

