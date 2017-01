Wir spielen heute The Flame in the Flood auf Gamereactor Live. Vielleicht habt ihr das Spiel auf dem PC oder auf der Xbox One erlebt, ab heute gibt es den Titel nämlich auch auf der Playstation 4. Obwohl der Port im Grunde die gleiche Spielversion umfasst, kommen einige Änderungen ins Spiel, die wir euch heute zeigen wollen. Um 16:00 Uhr geht es los, schaltet ein und seid dabei.

