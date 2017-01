Valves Mitbegründer und aktueller Präsident Gabe Newell hält um Mitternacht auf Reddit ein sogenanntes AMA (Ask me anything) ab und stellt sich darin euren Fragen. Wenn ihr aus erster Hand erfahren wollt, wie es um Half Life 3 steht, wie viel Geld man mit Steam macht oder ob Newell Katzen mag, hier ist eure Chance.

