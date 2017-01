Beliebte Filmschlitten liebevoll in Forza Horizon 3 nachgestellt

Der Imgur-Nutzer EYuiS ist ein überaus begabter Grafiker, zumindest hat er ein Auge für Details und weiß mit dem grandiosen Fotomodus von Forza Horizon 3 umzugehen. In der Vergangenheit hat er das bereits einmal unter Beweis gestellt und Racing-Klassiker in Szene gesetzt, diesmal sind es die ikonischen Vehikel aus TV-Serien und Filmen. Miami Vice, Jurassic Park oder Mad Max, EYuiS hat einiges im Petto. Die Aufnahmen sind ziemlich gut geworden, wer noch weitere Bilder sehen will, klickt hier. Was ist euer Favorit?

