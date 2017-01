Darkest Dungeon: Crimson Court Release verschoben

Als Red Hook Studios Darkest Dungeons neuste Erweiterung The Crimson Court ankündigten, hofften wir auf eine Veröffentlichung im Frühjahr 2017. Daraus wird nun jedoch nichts mehr. Auf der Entwicklerseite gab Red Hook Studios nun bekannt, dass die Erweiterung durch die Arbeiten am Radiant-Mode in den April verschoben wird. Der Radiant-Mode soll die Spiellänge durch einige Änderungen verkürzen, dazu kommen einige frische Inhalte, wie neue Monster. Die Arbeit am Update beansprucht eine Menge Zeit, wodurch sich die Entwickler für eine Verschiebung der Erweiterung entschieden. Der Radiant-Modus soll Anfang Februar für den PC kommen, kurz darauf auch für die Playstation 4 und Playstation Vita. Wie auch schon zuvor, dürfen wir mit einer öffentlichen Beta vor dem offiziellen Release rechnen.

