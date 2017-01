Wie Resident Evil System Shock in Dead Space verwandelte

Dead Space gehört mit seinem speziellen Mix aus Horror und Action, und dem nahezu perfekten Welt-Design, ohne Frage zu den besten Spielen der vergangenen Konsolengeneration. Es war Visceral Games' bestes Spiel, höchstwahrscheinlich bis heute (zumindest bis zur Veröffentlichung des kommenden Star Wars-Projekts; etwas, für das wir große Hoffnung hegen). Wenn man mehr über die Ursprünge und dem generellen Konzept hinter dem Spiel hört, dann wird klar, warum es so verdammt gut ist. Grund dafür sind unter anderem Einflüsse der System Shock-Spielereihe, am meisten jedoch von Resident Evil 4.

"Wir spielten mit der Idee System Shock 3 zu entwickeln. Man sieht sich Dead Space an und denkt sich, 'Oh, das ist irgendwie wie System Shock," so Designer Ben Wanat im Gespräch mit PC Gamer. "Um ein System Shock 3 zu entwickeln stellt man sich dieser gewaltigen Aufgabe, den Spielern ein Sequel zu bieten, das nicht von dem Original-Entwicklerteam stammt. Wir dachten uns 'Jeder Spielt jetzt seine Kopie von System Shock 2, danach sehen wir, wie es weitergeht," so Wanat zur frühen Entwicklungsphase. "Dann kam Resident Evil 4 und wir dachten uns, 'Oh halt warte, das ist noch viel besser'."

"Wir waren überwältigt als Resident Evil 4 herauskam," erzählt Wanat. "Wir spielten es und dachten uns, 'Wow, das ist ein unfassbar gutes Spiel'. Man versucht tatsächlich eine Geschichte zu erzählen; es gibt coole Cinematics, die Spielmechaniken beheben eine Menge Probleme, beinhalten Action, behalten dabei jedoch stets den Horror-Aspekt. Es war eine wunderbare Mischung und - oh, die Gegner waren so verdammt cool."

"Es ist ziemlich einfach sich Dead Space anzugucken und sich zu denken, 'Yep, es ist, als hätte man Resident Evil 4 ins Weltall verschoben,' denn genau das haben wir getan."