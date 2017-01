Joy-Cons im Grip-Modus brauchen 30-Euro-Zubehör zum Laden

Eines der besten Features von Nintendo Switch sind die Joy-Con-Controller, findet jedenfalls unser Redakteur Mike, der die neue Konsole schon ausgiebig ausprobiert hat in London. Wir können die Joy-Cons einzeln verwenden, seitlich an den Tablet-Bildschirm andocken oder mit einem Joy-Con-Grip zu einem Controller umbauen, während das Tablet in der Dock-Station verschwindet.

Allerdings kann man die Joy-Cons in genau dem zuletzt beschriebenen Modus nicht laden, denn das mitgelieferte Grip-Zubehör ermöglicht es nicht, den Joy-Con-Grip-Controller zu laden. Dafür benötigt man eine Joy-Con-Aufladehalterung für 29,99 Euro, die es ermöglicht, die beiden Controlle gemeinsam über ein USB-Kabel mit Strom zu versorgen. Wer das Teil nicht ersteht, kann die Joy-Cons nur aufladen, wenn sie direkt an das Switch-Tablet angeschlossen sind.

Die Joy-Cons haben eine Laufzeit von 20 und mehr Stunden. Wer das Tablet aus dem Dock nimmt und die Joy-Cons seitlich anschließt, lädt sie automatisch. Das Tablet wiederum hat maximal sechs Stunden Batterielaufzeit, kann aber via USB-C-Kabel extern mit Strom versorgt werden. Allerdings liefert Nintendo nur eines der Kabel mit, und das wird benutzt, um die Dock-Station mit Strom zu versorgen.