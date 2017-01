Gravity Rush 2 und Trailer mit Schwerkraft verbiegender Katze

Wer dachte, Gravity Rush 2 selbst wäre bereits verrückt, der sollte sich den bizarren Live-Action-Trailer angucken. Der Trailer zeigt das Geschehen aus der Egoperspektive von jemanden, der an einer These zum Thema der Newton'schn Gesetze der Schwerkraft arbeitet. Allerdings wird die Szene von einer Katze unterbrochen und... naja seht einfach selbst, heute mal auf YouTube, der Untertitel wegen. Und: Was sind eure Lieblings-Live-Action-Trailer?

