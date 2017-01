Das Kartenspiel Titanfall: Frontline wird diese Woche gekillt. Das wurde via Facebook bestätigt. Die geschlossene Beta wird am 20. Januar beendet. Man habe zwar intensiv getestet, aber das Ergebnis sei nicht bereit gewesen, eine ausreichend gute Erfahrung abzuliefern. Das Gelernte soll in künftige Mobile-Projekte integriert werden.

Werbung: