Bioware-Producer Michael Gamble verspricht via Twitter "viel und gutes Knallen" in Mass Effect: Andromeda - und meint damit nicht einen profanen Schusswechsel. Natürlich geht es um die Möglichkeit des sexuellen Auslebens hinweg über alle Rassen- und Geschlechtergrenzen. Er lässt uns auch wissen, dass man natürlich auch "nur" Romanzen eingehen kann, ohne den Austausch von Körperflüssigkeiten zu vollziehen. Man sei ein "M rated game", ein Spiel, dass sich an Erwachsene richtet.

