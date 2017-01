Mario Kart 8 Deluxe startet ohne neue Strecken auf Nintendo Switch. Das hat Nintendo bestätigt. Es wird 48 Kurse im Kart-Rennspiel geben, dieselbe Anzahl wie in der Wii U-Fassung inklusive aller Downloadinhalte. Wer wissen will, wie gut sich die neue Konsole spielt, liest unser Feature über die Anspielimpressionen mit Switch vom Kollegen, der die Konsole in London ausgiebig ausprobiert hat.

