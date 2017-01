Charmanter Trailer erklärt Elternkontrollfunktionen via App bei Nintendo Switch

Nintendo hat einen charmanten Trailer veröffentlicht, der die Parental Controls-App erklärt, mit deren Hilfe man Einstellungen der Elternkontrolle vornehmen kann, um den Nachwuchs im Bedarfsfall etwas beim Zocken zu reglementieren. Bowser arbeitet im Clip daran, den kleinen Bowser Jr. vor zu viel Spielzeit und gefährlichen Onlinefeatures zu schützen und erklärt uns so die Einstellungsoptionen der Konsole. So ist es möglich, Nintendo Switch per App fernabzuschalten in den Sleep-Modus. Es lassen sich auch konkrete Zeitlimits definieren, sogar individuell für jeden einzelnen Tag. Ist die Zeit abgelaufen, lässt sich die Konsole dann nur noch per Pincodeeingabe starten. Auch umfangreiche Statistiken über die Spielzeit werden angezeigt, als Argumentationshilfe für die unausweichliche Diskussion mit dem Nachwuchs.

