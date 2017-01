Neue Erweiterung zu Titanfall 2 enthüllt

Es dauerte nicht lange, bis Respawn eine schöne Erweiterung für Titanfall 2 veröffentlichte, doch die kommende Erweiterung könnte dies toppen. Dieses Mal bekommen wir nicht nur eine neue Karte, sondern gleich drei. Zwei davon sind speziell für den neuen Modus namens Live Fire konzipiert. Dabei treten zwei Teams mit je sechs Piloten gegeneinander an, um die Feinde innerhalb nur einer Minute auszuschalten. Der einzige andere Weg das Spiel zu gewinnen, ist die Kontrolle über die neutrale Flagge. Die kleine, abgegrenzte Map macht den Modus zu einer schnelllebigen, wilden Erfahrung, die das Herz zum rasen bringen wird.

Bei der dritten Karte handelt es sich um eine Coliseum-Map namens Columns. Einen kurzen Blick darauf gibt es bereits hier. Das ist jedoch noch nicht alles. Zusätzlich bekommen wir eine neue Piloten-Exekution, frische Commander-Intros für alle Fraktionen und ein geupdatetes Interface der Playlist. Respawn stimme zu, dass die Aufspaltung der verschiedenen Spiel-Modi auf zwei Bildschirme nicht ideal sei. So arbeite man daran, ein neues Interface vorzustellen, das es einfacher machen soll, das perfekte "Mixtape" zu erstellen. Mehr Informationen werden in den kommenden Wochen folgen. Wir möchten jedoch trotzdem wissen, was ihr bis jetzt von der kommenden Erweiterung hält.