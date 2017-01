Syberia 3 kommt für Nintendo Switch

Microids hat am Freitag bekanntgegeben, dass Syberia 3 auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Erscheinungsdatum der Switch-Version des Spiels wird das Studio in Kürze bekanntgeben, heißt es weiter. "Wir können es kaum erwarten, Fans dabei zu beobachten, wie sie Kate Walkers neues Abenteuer auf der Nintendo Switch erleben", so Elliot Grassiano, Vizepräsident von Microids. Das Spiel wird in französisch, englisch, russisch, polnisch und deutsch vertont.

