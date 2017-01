Nintendo bringt Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! für Switch. Es soll im März als Download im eShop erscheinen und wird 19,99 Euro kosten. In diesem kreativen Action-Puzzler kommunizieren und kooperieren die Spieler und lösen mit ihrer Vorstellungskraft Rätsel, indem sie Papierfiguren in neue Formen schneiden. Die Rätsel reichen dabei von einfach bis fortgeschritten. Das Hauptspiel lässt sich allein oder mit Freunden spielen. Alternativ löst man in einer größeren Gruppe mit bis zu vier Spielern dynamische Rätsel oder misst sich in anderen Aktivitäten miteinander.

