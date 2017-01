Shin'en bringt Rennspiel Fast RMX für Nintendo Switch

Das deutsche Studio Shin'en Multimedia hat Fast RMX (aka Fast Racing Remix) für Nintendo Switch angekündigt. Es ist der Nachfolger zu Fast Racing Neo. Shin'en verspricht uns "Hyperschallgeschwindigkeit und das schnellste Rennspiel, das du je erlebt hast". Das Rennspiel soll 60 FPS bei 1080p liefern. Fast Racing Remix bietet 30 Tracks in Canyons, auf alpinen Gipfeln oder in futuristischen Städten, die wir in 15 futuristischen Rennmaschinen bearbeiten können. Splitscreen wird für bis zu vier Spieler unterstützt, bis zu acht Spieler können lokal oder online den Multiplayer nutzen. Ein fester Veröffentlichungstermin wurde nicht genannt.

