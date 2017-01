32 GB Speicher von Nintendo Switch via MicroSDXC auf bis zu 2 TB erweitern

Der 32 GB große (oder kleine, je nachdem wie man es nimmt) interne Flash-Speicher von Nintendo Switch ist via MicroSDXC auf bis zu 2 TB erweiterbar. Auch USB-Laufwerke sind theoretisch ansteuerbar. Unser Mann auf dem London-Event zur Switch-Konsole von Nintendo hat uns das gerade bestätigt. Die Game Cardtriges der Switch-Games sind nicht beschreibbar, sondern als ROM ausgelegt. Als Speicherdaten, DLC oder die Games selbst (als Download aus dem eShop) müssen im Speicher abgelegt werden. Da sind 32 GB schnell voll. Folgende zwei Möglichkeiten sind unseren exklusiven Informationen nach möglich:

• Nintendo Switch kann bis zu 2 TB große High-Capacity-SD-Karten schlucken (MicroSDXC). Die sind aktuell noch nicht im Handel, aber die etwas kleineren bieten auch reichlich Extra-Platz. Sie sind allerdings teuer.

• Nintendo Switch kann auch externe Festplatten via USB 2.0 ansteuern. Aber die Option ist noch nicht aktiviert, Nintendo überlegt noch, ob das nicht der Mobilitätsidee im Weg steht (oder hängt, am USB-Kabel). Die Dockingstation wäre die einzige Stelle, an der man USB anschließen kann. Ob die USB-Type-C-Schnittstelle am Switch-Tablet theoretisch eine Festplatte steuern kann, ist unklar. Die Schnittstelle wird zum Laden des Tablet genutzt.