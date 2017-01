Has-Been Heroes für Switch, PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Has-Been Heroes ist ein herausforderndes Roguelike von den Trine-Entwicklern, das Strategie und Action miteinander verbindet. Das Spiel stellt eine Gruppe von Helden in den Fokus, die die Zwillingsschwester des Königs in die königliche Akademie eskortieren sollen. Wir kontrollieren drei Charaktere, die Hunderte von Zaubern miteinander kombinieren können, um uns die feindlichen Gegnerhorden vom Hals zu halten. Die schiere Masse und Zufälligkeit dieser Zauber sind für die Motivation zuständig, denn der Permadeath raubt uns alle Zauber. Wenn wir neu starten, werden wir eine andere Spielerfahrung haben, so Frozenbyte. Has-Been Heroes ist für den März 2017 geplant.

