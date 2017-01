Constructor HD ist Launchtitel für Nintendo Switch

System 3 hat Constructor HD als Launchtitel für Nintendo Switch bestätigt. Wir können nun das Bauimperium mitnehmen und von unterwegs Gebäude errichten, Sabotage betreiben und für Chaos auf dem Bau sorgen. Bis zu vier Spieler können zudem in vielen Multiplayer-Herausforderungen gegeneinander antreten. Constructor HD wird zum Start der Nintendo Switch erscheinen und am 28. Februar für Xbox One, Playstation 4, PC und auf Steam.

