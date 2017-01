Ubisoft bringt drei alte Spiele für Nintendo Switch

Ubisoft bringt drei alte Spiele zum Switch-Launch. Zum Launch am 3. März kommt Just Dance 2017, ohne Termin wurden Rayman Legends Definitive Edition und Steep als "Teil des Nintendo Switch-Lineups" angekündigt, ohne einen konkreten Termin zu nennen. In der Pressemitteilung schreibt Ubisoft, das Unternehmen sei "schon immer ein Vorreiter in der sich ständig verändernden Spieleindustrie und hat spannende Spiele für jeden neuen Plattformstart entwickelt. Über Jahre hinweg haben Ubisoft und Nintendo zusammengearbeitet, um originelle, kreative und denkwürdige Spielerfahrungen zu schaffen."

"Ubisoft bringt Just Dance 2017, Rayman Legends Definitive Edition und Steep für Nintendo Switch. Wir sind stolz darauf, eng mit Nintendo an dieser neuen Konsole zusammenzuarbeiten, damit Spieler großartige Spiele auf einem Gerät genießen, das dieselbe Philosophie wie diese Spiele verfolgt: Zugänglichkeit und die Fähigkeit, Leute zusammen zu bringen", sagt Xavier Poix, Ubisoft Managing Director der französischen Studios. "Diese drei Spiele sind nur der Anfang. Wir werden mehr Informationen über weitere aufregende Projekte für Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt teilen."