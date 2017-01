Capcom hat Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch angekündigt. Alle bekannten Fighter und zwei neuen Protagonisten sind zurück: Evil Ryu und Violent Ken. Wir könnenin der klassischen Pixel-Art-Grafik für den ultimativen Nostalgie-Trip oder in neuer, moderner Optik auf der Nintendo Switch kämpfen. Neben dem Versus-Mode können können wir auch gemeinsam mit einem Freund einem CPU-gesteuerten Charakter gegenüberstellen. Dank der Joy-Con-Steuerung der Nintendo Switch kann man nun zu jederzeit und an jedem Ort andere Spieler herausfordern. Eine genauer Termin steht noch nicht fest.

