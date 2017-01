Puyo Puyo Tetris kommt 2017 für Nintendo Switch und PS4

Zwei Puzzlespiel-Giganten treffen aufeinander! Tetris und Puyo Puyo verschmelzen zu einem schnellen und kompetitiven Partyspiel: Puyo Puyo Tetris. Puyo Puyo Tetris beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Spielmodi und erscheint 2017 in Europa für Playstation 4 und Nintendo Switch.

Der Adventure-Einzelspieler-Modus bietet zehn einzigartige Szenarien jede bestehend aus zehn Missionen mit verschiedenen Charakteren der Puyo Puyo- und Tetris-Universen. Jede Mission enthält individuelle Herausforderungen, welche der Spieler in vorgegebener Reihenfolge meistern muss. In der Multiplayer-Arcade gibt es lokaler Mehrspielerspaß, der für bis zu vier Spieler verschiedene Varianten bietet. Online treten Spieler in verschiedenen Disziplinen gegen bis zu vier Kontrahenten aus der ganzen Welt an. In der Solo-Arcade geht es in in einem der Multiplayer-Modi gegen die KI an.