Europäischer Straßenpreis für Nintendo Switch bei 349 Euro

Nintendo verkauft Nintendo Switch ab 3. März in Deutschland. Der Preis liegt in den USA offiziell bei 299,99 US-Dollar liegen, allerdings gibt Nintendo in Deutschland offiziell keine Empfehlung für den Verkaufspreis an. Der Straßenpreis in Europa scheint bei 349 Euro zu landen. Jedenfalls weist Amazon in Frankreich diesen Preis aus. Bei Amazon in Deutschland wird aktuell noch kein Preis <a href="http://amzn.to/2imEjYf">angezeigt. Die Konsole erscheint am 3. März 2017. Mehr Details gibt es in dieser News.

Werbung: