Super Bomberman R für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel erscheint am 3. März 2017 digital und als Retailfassung. Super Bomberman R präsentiert sich mit neuen Herausforderungen und detaillierten Grafiken, bewahrt gleichzeitig jedoch die entscheidenden Elemente und bleibt den Ursprüngen der Serie treu, verspricht Konami.

Super Bomberman R bietet einen Battle-Modus, in dem sich bis zu acht Spieler in einem Labyrinth wiederfinden und packende Gefechte liefern, bis der Sieger feststeht. Außerdem gibt es einen Story-Modus, in dem ein bis zwei Spieler versuchen, die Galaxie zu retten, indem sie sich kooperativ durch 50 unterschiedliche Spielabschnitte kämpfen. Alle Level sind 3D-Stages mit dynamischen Umgebungen.