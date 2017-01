Nintendo hat Arms für Nintendo Switch angekündigt. Es ist eine Mischung aus Kampf- und Ballerspiel, in dem wir die Joy-Con-Contorller nutzen, um Multiplayerkämpfe gegen einen anderen Spieler zu starten. Swing-Man und Ribbon-Girl sind als Charaktere unter anderem mit am Start. Es gibt Onlineduelle und lokalen Multiplayer. Es kommt im Frühjahr, aber nicht zum Launch am 3. März.

