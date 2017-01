Nintendo kündigt 1-2-Switch für Nintendo Switch an. Das Spiel erscheint zum Launch am 3. März 2017. Es ist ein Multiplayerspiel, dass man spielen kann (vielleicht sogar soll) ohne auf den Screen zu schauen. Man schaut seinem Gegner in die Augen bei Minigames wie Revolverduell, dann geht es darum, auf eine Signal am schnellsten den Knop auf dem Joy-Con-Controller zu drücken. 1-2-Switch wird eine Reihe solcher Minigames enthalten. Es soll als Eisbrecher auf Partys fungieren können.

