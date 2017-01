Xbox One brach Rekorde im vergangenen Dezember

Nachdem Sony bereits die sehr beeindruckenden Verkaufszahlen der Playstation 4 veröffentlichte, ist nun Microsoft an der Reihe. In einem Statement berichtet man darüber, dass die Xbox One im vergangenen Dezember die meisten Verkäufe seit der Veröffentlichung der Konsole erzielte, und in der zweiten Hälfte von 2016 sogar die Konsole mit den meisten Verkäufen war.

Wir sind froh, dass sich sowohl die Playstation 4 als auch die Xbox One gut verkaufen. Gerüchten zufolge soll die Playstation 4 jedoch im vergangenen Monat die meistverkaufte Konsole in den Vereinigten Staaten gewesen sein. Eine Bestätigung der Zahlen gibt es noch nicht, in der kommenden Woche erwarten wir diesbezüglich offizielle Nummern. Im Grunde ist es für uns Spieler ja auch egal, wer der Sieger ist. Wenn sich beide Konsolen gut auf dem Markt schlagen, gibt es mehr Software für uns. Wird sich die Nintendo Switch nach der vergangenen Ankündigung genau so gut verkaufen?