How to Survive 2 erscheint noch im Februar für PS4 und Xbox One

505 Games und Eko Software haben die Veröffentlichung von How to Survive 2 für PS4 und Xbox One bestätigt. Das Koop-Zombie-Survival-Spiel ist im September 2016 für den PC erschienen, ab Februar wird es nun auch auf die Konsolen kommen. Die Konsolenversion des Spiels kostet 14,99 Euro. Schlüsselelemente sind der neue Mehrspielermodus, der bis zu sechtzehn Spieler in einem Camp unterstützt. Vier Spieler dürfen simultan online oder lokal in die Koop-Action starten. Zufällig generierte Umgebungen, einen Charaktereditor und neue Überlebens-Fähigkeiten und Werkzeuge sind ebenfalls mit an Bord. Wir haben einige frische Eindrücke des Spiels am Start, alles aus der PS4-Version.

