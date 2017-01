Ein größerer Performance-Patch verbessert Die Zwerge für PS4, PC und Xbox One. Der Download ist ab sofort am Start, es werden vor allen Dingen Lade- und Neustartzeiten erheblich verbessert und die stotternde Framerate sollte auch der Vergangenheit angehören. Nach dem Patch konzentrieren sich die Entwickler von King Art nun auf einen größeren Content-Patch für Die Zwerge. Dieser Patch erscheint voraussichtlich im März 2017 auf allen Plattformen und bietet unter anderem den "Challenge Mode", einen neuen Spielmodus, der uns auf unterschiedlichen Karten mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, etwa so lange gegen immer neue Gegner zu bestehen wie möglich oder so schnell wie möglich eine bestimmte Anzahl Feinde auszuschalten.

