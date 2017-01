Dirt Rally kriegt Update und eigene Version mit Playstation VR-Support

Codemasters wird in wenigen Wochen ein Upgrade für Dirt Rally veröffentlichen, um das Rennspiel fit für Playstation VR aus PS4 zu machen. Das kostenpflichtige Upgrade für 11,99 Euro ermöglicht den PS4-Piloten jedes enthaltene Fahrzeug, jede Strecke und jede Disziplin in Virtual Reality zu erleben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird zudem die spezielle Dirt Rally VR Edition als Box im Handel erhältlich sein. Die VR-Version des Spiel fügt zusätzlich auch einen gänzlich neuen Co-Piloten-Spielmodus hinzu. Dieses Feature erlaubt einem Mitspieler als aktiver Beifahrer an den Rennen teilzunehmen und die Pace Notes vom Hauptbildschirm mit Hilfe der Buttons und dem Touchpad des Controllers an den Fahrer weiterzugeben. Auf diese Weise erlebt das Fahrerteam gemeinsam packende Rally-Action.

Werbung: