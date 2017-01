Nintendo Switch ab 3. März in Deutschland im Handel

Nintendo verkauft Nintendo Switch ab 3. März in Deutschland. Der Preis wird bei 299,99 US-Dollar liegen, allerdings gibt Nintendo in Deutschland offiziell keine Empfehlung für den Verkaufspreis an. Das hat das Unternehmen im Rahmen der offiziellen Präsentation der finalen Konsole in Tokyo bestätigt. Mehr in Kürze.

Nintendo wird die Konsole plus den Konsolen-Ständer, zwei Joy-Con-Controller plus Wrist-Grip und Sicherheitsband, HDMI-Kabel und Stromadapter verkaufen. Es wird zwei Optionen geben: mit zwei grauen Controllern oder einer rot/grünen-Version.

Für 299,99 US-Dollar bietet Nintendo die Konsole, die sich in ein Tablet zum mitnehmen umbauen. Die Hybrid-Konsole besteht aus einer stationären Einheit, die als Konsole fungiert, in der der externe Bildschirm versteckt ist, wenn man am TV spielt mit einem Controller spielt. Der HD-Bildschirm lässt sich als Tablet aus der Basiseinheit rausziehen, indem man den Controller teilt, dann als Seitenteile auf das tablet schiebt und dann abnimmt. Die Joy-Con-Controller machen aus der Konsole ein Gamingtablet mit Controllerfunktion - ganz ähnlich dem Wii U-Gamepad. Es gibt aber auch einen Nintendo Switch Pro Controller. Die einzelnen Joy-Con-Controller können zudem als je ein Controller genutzt werden, der dann an ein NES-Pad erinnert. Mit zwei Geräten sind lokale Vier-Spieler-Matches möglich.

Wenn man Nintendo Switch aus der Station heraus nimmt, wechselt die Konsole sofort in den Handheld-Modus. Nintendo Switch wird Cartridges nutzen, ähnlich dem 3DS. Sie sehen aber anders aus. Es gibt einen verbauten Ständer und einen Kopfhöreranschluss. Auch eine spezielle Halterung fürs Auto ist optional im Angebot.