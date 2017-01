Styx: Shards of Darkness zeigt tödliche Fähigkeiten im neuen Trailer

Julien Desourteaux, Lead Level Designer von Styx: Shards of Darkness, hat vor einigen Tagen einen hübschen CGI-Trailer veröffentlicht, der sich noch einmal genauer mit den Features des Spiels auseinandersetzt. Styx hat einige magische Fertigkeiten, kann etwa durch Wände sehen, sich kurzzeitig unsichtbar machen oder Feinde mit einem Klon in die Irre führen. Wie es im Genre der Stealth-Spiele üblich ist, dürfen wir uns entscheiden, ob wir Styx lieber durch die Schatten laufen lassen, oder die direkte Konfrontation suchen. Cyanide Studios' kommendes Stealth-Adventure erscheint im März 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Werbung: