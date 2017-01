Night in the Woods hat einen festen Veröffentlichungstermin bekommen. Infinite Fall wird das Adventure am 21. Februar 2017 an den Start bringen. Das Spiel voller verrückter Tiere hat einen sehr spannenden Art-Style. Schaut euch das ganze mal an, Night in the Woods wird übrigens von einem Drei-Mann-Team mit etwas externer Hilfe produziert und hatte Ende 2013 das Geld für die Produktion via Kickstarter eingesammelt.

