Microsoft wegen Gears of War und Protagonist Cole von US-Footballer angeklagt

Microsoft wird aktuell offenbar wegen Gears of War und dem Aussehen der Spielfigur Cole aka Cole Train angeklagt, berichtet TMZ. Der ehemalige US-Footballspiel Lenwood Hamilton hat die Anklage in Gang gesetzt, weil er davon überzeugt ist, dass sein Aussehen die Grundlage für den Look von Cole ist. Die körperliche Ausgestaltung sei Hamilton zufolge nahezu identisch, ein forensischer Stimmenvergleich habe ergeben, dass selbst die Stimmen nahezu identisch seien. Hamilton verklagt parallel auch Lester Speight, ebenso Footballer und bekannt aus US-Reebok-Werbung, der Cole im Auftrag der Entwickler seine Stimme verliehen hatte. Hierbei geht es aber eher darum, dass Hamilton und Speight beide mit einem Vermarktungsunternehmen gearbeitet haben und dort offenbar auch über das Produzieren eines Videospielcharacters gesprochen wurde. Hamilton will von Microsoft Anteile an Verkäufen und Profiten. Mal schauen, wie weit er mit der Klage kommt.

