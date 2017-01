Phil Spencer entschuldigt sich bei Fans für Scalebound-Einstellung

Xbox-Chef Phil Spencer entschuldigte sich via Twitter bei Fans für die Scalebound-Einstellung. "Es schmerzt mich auch und bei der Community entschuldige ich mich. Ich möchte alles, was wir starten, in etwas großartiges verwandeln, Risiken eingehen, Unterschiedliches kreieren", schrieb Spencer. Die Strategie von Microsoft ändere sich dadurch nicht. Man werde weiter mit unabhängigen Studios arbeiten, eigene First-Party-Studios seien aber enorm wichtig.

