World of Warcraft: Legion kriegt Patch 7.1.5 und neue Inhalte

Blizzard Entertainment hat für World of Warcraft: Legion mit dem Patch 7.1.5 neue Inhalte veröffentlicht. Zu den Highlights zählen:

- Zeitwanderungsdungeons und -belohnungen für Mists of Pandaria

- Kampfgilde kehrt mit brandneuen Bosskämpfen und Belohnungen zurück, Einladungen finden sich nun den Abgesandtenkisten oder beim Abschluss von Dungeons - oder wir reisen zur Schildruhinsel und leisten uns einen Kampf mit den Elitevrykul

- Mini-Feiertage liefern über das ganze Jahr einzigartige Events, beginnend mit dem Ruf des Skarabäus vom 21. bis zum 23. Januar, um die Erinnerungen an das Öffnen der Tore von Ahn'Qiraj aufzufrischen

Brandneue legendäre Gegenstände

- der Nachtfestungsschlachtzug (wird am 17. Januar eröffnet) - alle Anstrengungen in Suramar führen uns zu einem packenden Entscheidungskampf gegen Gul'dan höchstpersönlich

- viele Updates zu Klassen und Berufen

Die vollständigen Patchnotes sind hier am Start. Aber: Spielt ihr überhaupt noch WoW?