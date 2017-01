Der skandinavischer Distributor Komplett nennt einen Januar-Termin für Sea of Thieves, obwohl Microsoft selbst noch nichts dazu gesagt hat. Komplett zufolge erscheint das Rare-Spiel am 18. Januar, was nach unseren Informationen eine Überraschung wäre. Die sehr limitierten Betatests etwa sind gerade erst durchgelaufen. Wir tippen eher auf eine Veröffentlichung im Februar.

