Easter Egg aus Mass Effect in Amazon Echo

Amazon Echo und Echo Dot sind kleine Geräte, die im Haus herumstehen und Daten zum Verhalten und den Gewohnheiten des Besitzers sammeln. Es sind Künstliche Intelligenzen ähnlich wie Siri oder Cortana. Neben dem Sammeln von Daten sind sie in der Lage, Musik fürs Fitnbesstraining abzuspielen oder Pizza zu bestellen. Wie es scheint, haben die Geräte auch ein reges Interesse an der Bioware-Sci-Fi-Serie Mass Effect.

Wie wir zu dieser seltsamen Erkenntnis kommen? So wie es aussieht, ist in der Technik ein kleines Easter Egg versteckt, denn wenn man das Gerät fragt: "Hat diese Einheit eine Seele?", so antwortet die Echos mit "Keelah se'lai", was übersetzt so viel bedeutet wie "Bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe." Ein Reddit-Eintrag klärt die Herkunft der zwei Sätze. So wird der erste Satz von einem Geth-Charakter namens Legion ausgesprochen, eine synthetische Einheit, die oftmals in Mass Effect zum Vorschein kommt. Die Antwort darauf ist eine Begrüßungsform der Quarianer, die Schöpfer der synthehischen Rasse, die einst fast ausgelöscht wurde. Ein sehr metamäßiges Gimmick, aber auch ein sehr schönes Detail für Fans von Mass Effect.